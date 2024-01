“Sai daqui para fora!”, “Mentiroso!”, “Hipócrita!”. Era quase meia-noite e meia, na passada segunda-feira, quando o ministro das Finanças alemão foi recebido por alguns destes gritos. Christian Lindner, dos liberais do FDP, tentou dirigir-se aos milhares de agricultores que estacionaram os seus tratores em frente às Portas de Brandeburgo, em Berlim, em protesto. “Não vos posso prometer mais ajuda estatal”, disse Lindner, “mas podemos lutar em conjunto para que haja mais respeito pelo vosso trabalho”. Quando o ministro afirmou que “todos têm de contribuir”, foi fortemente vaiado.

O protesto dos agricultores alemães dura desde dezembro, com os tratores a ocuparem os centros das cidades, de Colónia, Nuremberga e Munique e a estenderem-se por quilómetros. Em causa está a decisão do governo de Olaf Scholz de acabar com os subsídios ao combustível agrícola, na sequência de um buraco orçamental provocado por um chumbo do Tribunal Constitucional ao Orçamento de Estado.

