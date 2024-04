O amigo Arteta, o instinto de Mourinho e a inspiração de Guardiola: Xabi Alonso, o jogador que nasceu para ser treinador

A temporada 2002/03 acabou por servir como trampolim para a Real Sociedad e para o próprio Xabi Alonso. Sob a orientação do francês Raynald Denoueix, os bascos realizaram a melhor época desde o início dos anos 80 e ficaram no segundo lugar da La Liga, a dois pontos do campeão Real Madrid, com o médio a ser eleito o melhor jogador do Campeonato pela revista Don Balón. O clube qualificou-se para a Liga dos Campeões pela primeira vez e Xabi Alonso, colocado na montra da Europa e entretanto convocado para representar Espanha no Euro 2004, depressa chegou ao radar dos gigante europeus.

No verão de 2004, depois de quatro temporadas e mais de 100 jogos pela Real Sociedad, mudou-se para Inglaterra e assinou pelo Liverpool a troco de 16 milhões de euros. “Senti que era o momento ideal para mudar, a nível pessoal e a nível desportivo. Foi a altura certa para sair do entorno familiar, voar e crescer”, contou numa entrevista. Afinal, o inglês não era um problema: com apenas 15 anos, passou um verão na Irlanda no âmbito de um programa de intercâmbio escolar e aprendeu a língua, para além de ter experimentado o típico futebol gaélico.

Foi um pedido expresso de Rafa Benítez, que nesse ano deixou o Valencia para assumir o Liverpool, e tornou-se um dos pilares da transformação que o treinador espanhol realizou em Anfield. Ao longo de cinco temporadas e mais de 200 jogos, Xabi Alonso conquistou a Taça de Inglaterra, a Supertaça inglesa, a Supertaça Europeia e a Liga dos Campeões – e nenhum momento terá sido mais especial do que o dia em que se sagrou campeão europeu, numa noite que ficou conhecida como o “Milagre de Istambul”.