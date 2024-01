O candidato à presidência do Governo Regional dos Açores pela coligação PSD/CDS-PP/PPM, José Manuel Bolieiro, apelou esta sexta-feira ao voto útil, por considerar que a região precisa de responsabilidade governativa e de estabilidade política.

“Não haja dúvidas que o que eu vos peço é que a vossa mensagem para a família, para os amigos, para os vizinhos, para todos, é do apelo ao voto útil”, disse na noite desta sexta-feira o atual presidente do Governo Regional e líder do PSD/Açores, na ilha das Flores, na apresentação dos candidatos às eleições regionais antecipadas.

E prosseguiu: “Não tenham dúvidas, não façam experiências. Não é tempo de experiências, não é tempo de riscos nem de espalha-brasas. É tempo de responsabilidade, é tempo de estabilidade”.

“É isso que eu peço. (…) Conto, por isso, com as Flores para garantir aqui dois mandatos para esta legislatura”, salientou.

O candidato social-democrata justificou a necessidade de a região ter estabilidade política governativa porque os tempos atuais e próximos “são tempos difíceis” e desafiantes e “são de oportunidades únicas” para combater, entre outras situações, a crise global e europeia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“E não esquecendo que nos Açores, como também no mundo, ainda vivemos a crise da pandemia, uma crise de instabilidade sísmica vulcânica na ilha de São Jorge e todas as dificuldades de um arquipélago com nove ilhas e que não é fácil de governar, como é, por exemplo, a vizinha Madeira, que tem uma ilha e meia, ou um país que, mesmo com maiorias absolutas, teve contestação social, protesto e até demissão, por ato próprio, do primeiro ministro do Governo”, explicou.

A concluir, reforçou: “Nós [na Região Autónoma dos Açores] queremos e precisamos de estabilidade, porque é a estabilidade que minimiza estes desafios e todas estas dificuldades [a] que fiz referência”.

Bolieiro também disse que é recandidato à liderança do Governo regional açoriano porque sabe que será capaz de “fazer mais e melhor do que os socialistas” e do que fez nos três anos de governação.

O discurso de José Manuel Bolieiro foi proferido no quinto dia de campanha para as eleições antecipadas do dia 4 de fevereiro, no auditório do Centro Cultural de Santa Cruz das Flores, na apresentação da lista da coligação pelo círculo eleitoral da ilha das Flores, que é encabeçada por Bruno Belo.

Na intervenção, realizada na parte territorial que é a mais ocidental da Europa, também fez réplica política aos adversários.

“Eles [os socialistas] têm dito: ‘não tenham medo, porque nós, se voltarmos ao Governo, vamos fazer o que eles fizeram’. Têm esse problema da credibilidade. Quem não fez, não é a melhor pessoa para prometer que vai fazer, porque as pessoas sabem que os confiáveis não são aqueles que prometem, são aqueles que fazem. E nós fizemos”, disse o líder da coligação PSD/CDS-PP/PPM.

Referiu depois que a “alternativa de regresso ao poder que o PS apresenta” não tem credibilidade, dado que o partido liderado por Vasco Cordeiro critica a sua governação por causa dos atrasos dos pagamentos.

“Eles tinham uma média de pagamentos [de] 156 dias. Nós temos menos do que estes 156 dias. (…) Eles [os socialistas, quando estiveram no executivo], é que tiveram esse defeito (…) pagaram sempre mais tarde”, apontou Bolieiro.

Onze candidaturas concorrem às legislativas regionais, com 57 lugares em disputa no hemiciclo: PSD/CDS-PP/PPM (coligação que governa a região atualmente), ADN, CDU (PCP/PEV), PAN, Alternativa 21 (MPT/Aliança), IL, Chega, BE, PS, JPP e Livre.