O Novo Banco fechou o ano de 2023 com um lucro de 743,1 milhões de euros, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Foi decisiva, para este resultado, a quase duplicação da margem financeira, isto é, a diferença entre o que o banco pagou pelos depósitos (e outras formas de financiamento) e, por outro lado, os juros de crédito que cobrou.

A margem financeira da instituição liderada por Mark Bourke atingiu os 1.142 milhões (quase o dobro dos 625,5 milhões de 2022), superando as expetativas do próprio banco graças ao “ambiente favorável das taxas de juro e da gestão criteriosa das taxas de juro dos ativos e do custo de financiamento”.

Este efeito permitiu compensar o aumento de 7% dos custos operacionais, para 479,2 milhões, e também o facto de o banco ter feito mais provisões e imparidades: mais 56% para 173,8 milhões de euros. As comissões cobradas no exercício somaram 296,1 milhões de euros, um aumento de 0,9% que foi “condicionado pelo impacto das alterações legislativas” que existiram no comissionamento bancário.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O banco detido maioritariamente pelo fundo Lone Star, que se admite poder cotar parte do capital em bolsa este ano, não agendou conferência de imprensa para apresentar aos jornalistas os seus resultados anuais.

O jornal Expresso noticiou ao final do dia de quinta-feira que o Fundo de Resolução não terá de transferir para o Novo Banco 169 milhões de euros, pedidos por esta instituição financeira, tendo vencido a primeira batalha lançada pelo ex-BES no Tribunal Arbitral da Câmara de Comércio Internacional de Paris. Esta é a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e não é passível de recurso.

Existe, porém, um outro litígio em curso, no tribunal arbitral, entre o Novo Banco e o Fundo de Resolução, que ficou com 25% do capital na venda ao Lone Star mas já viu essa participação ser reduzida em favor do Estado português. Esse segundo caso é relativo a gastos com a venda da operação em Espanha. Essa deliberação é esperada para março.