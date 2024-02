A agência Fitch atribuiu um rating de BBB- com perspetiva (‘outlook’) estável ao Novo Banco, colocando a instituição portuguesa no nível de investimento, indicou, em comunicado publicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Novo Banco informou, assim, que “a Fitch Ratings Ltd atribuiu, ao novobanco, uma classificação de rating de ‘Investment Grade’ [patamar de investimento], com Long-Term Issuer Default Rating (IDR) de ‘BBB-‘ com ‘outlook’ estável”. Além disso, “a Fitch atribuiu também um Viability Rating (VR) de ‘bbb-‘” ao banco.

Segundo a instituição, esta ação de rating reflete o “progresso do modelo de negócio do banco suportado pelos segmentos de retalho e empresas em Portugal”.

A Fitch considera que o perfil de risco do Novo Banco “apresenta melhorias significativas desde a venda à Lone Star”.

Na mesma nota, o Novo Banco destacou que a agência falou do “progresso” do seu modelo de negócios e que a decisão refletiu também “uma melhoria significativa na qualidade dos ativos”, “níveis de rentabilidade que se comparam favoravelmente com os pares”, uma “melhoria significativa dos buffers de capital em 2023” e o “estável financiamento, juntamente com liquidez adequada”.

O Novo Banco lembrou que em 28 de abril de 2023 anunciou o objetivo de atingir a notação de ‘Investment Grade’ a médio prazo, salientando que “o rating anunciado esta quinta-feira é um marco relevante para o banco, e confirma a trajetória positiva do perfil de crédito do novobanco, atingindo antecipadamente” esta meta.

O Novo Banco divulga os resultados de 2023 esta sexta-feira de manhã.