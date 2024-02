O carro elétrico do ano de 2023 em Portugal está ainda mais acessível

Então que factores permitiram este reposicionamento de preço do Renault Megane E-Tech 100% Elétrico?

Foi na verdade a concorrência de múltiplos factores, desde logo, se bem se recorda a indústria automóvel atravessou recentemente um dos seus períodos mais desafiantes, pois logo após a pandemia de Covid-19, que levou o mercado a registar mínimos históricos de vendas, as marcas automóveis foram impactadas por uma severa crise de fornecimento de semicondutores, ou mais comummente conhecidos “chips”. Um automóvel moderno dos dias de hoje, é equipado com centenas desses componentes e a escassez dos mesmos fez parar linhas de produção com as consequências que daí advêm. Ora, aumento da procura e escassa oferta, já Adam Smith explicava na sua teoria económica clássica, origina uma subida de preços. Mas as más notícias para os consumidores na altura não se ficariam por aqui, pois infelizmente como todos sabemos, há cerca de dois anos, deflagrou uma guerra em plena Europa, que impactou severamente os preços de todos os bens e produtos, a inflação disparou para valores recordes e todos sofremos com isso, ou seja, todo este período poderia ser caraterizado pela Lei de Murphy.

Mas na verdade nem tudo são más notícias, a maturidade das tecnologias, a chegada de mais marcas à mobilidade elétrica, com o consequente aumento de produção em massa que se traduz em preços mais competitivos, a otimização dos processos produtivos e essencialmente a prossecução de uma estratégia que sempre foi reconhecida ao Grupo Renault, a democratização de tecnologias, permitiram agora este reposicionamento de preços do Renault Megane E-Tech 100% Elétrico, um automóvel ao qual é fácil ficar rendido.

Se ainda não está rendido aos encantos da mobilidade elétrica, esta é uma oportunidade que não pode descartar, afinal os benefícios da mesma são inequívocos para si e para a sua família. Desde logo a sustentabilidade ambiental, depois os imbatíveis custos de utilização, pois carregando o seu Mégane E-Tech 100% Elétrico em casa, pode realizar cada 100 quilómetros por cerca de 3€, leu bem, 3€. Por fim, o conforto e prazer de condução são absolutamente referenciais e depois do experimentar, não vai conceber outra forma de mobilidade para si e para a sua família.