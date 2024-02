Acontece esta semana, em Lisboa, uma conferência para discutir os megaprocessos na Justiça, mas alguns procuradores que tinham sido convidados para discutir o assunto foram proibidos pela procuradora-geral da República, Lucília Gago, a não participar. De acordo com o jornal Público, o programa que incluía os procuradores Rosário Teixeira, Ana Carla Almeida e Inês Bonina chegou a ser divulgado, mas os nomes foram entretanto retirados.

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) explicou que os procuradores comunicaram ao tribunal de Lisboa, à organização da conferência e ao próprio CSM, “que a Procuradora-Geral da República entendeu não ser oportuna esta participação”.

Aliás, a própria PGR explicou também ao Público que este “momento não é de todo propício a que, no contexto do mencionado evento, essa reflexão possa ser feita com rigor e serenidade”. Esta razão levou a PGR a considerar “desaconselhada a participação de magistrados do Ministério Público” na conferência que acontece esta quinta e sexta-feira e cuja realização ainda chegou a ser ponderada.