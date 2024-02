Em atualização

A taxa de desemprego em 2023 fixou-se em 6,5%, duas décimas abaixo do que previa o Governo (6,7%), mas mais quatro décimas do que em 2022. Especificamente no último trimestre do ano, a taxa acelerou face ao trimestre anterior, para 6,6%.

Segundo as estatísticas do emprego divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira, “a taxa de desemprego foi de 6,5% e a taxa de subutilização do trabalho foi de 11,7%, tendo ambas aumentado em relação a 2022 (0,4 p.p. e 0,1 p.p., respetivamente)”.