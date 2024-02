Um quarto de século depois de ser entregue a primeira estatueta para Melhor Filme de Animação, os Óscares vão voltar a expandir-se. Esta quinta-feira, a Academia de Hollywood anunciou uma nova categoria — a de Melhor Casting –, que será entregue pela primeira vez na 98.ª cerimónia dos prémios mais importantes da indústria do cinema norte-americano, em 2026.

A nova categoria, a primeira desde 2001, destina-se a reconhecer a importância do papel dos diretores de casting na escolha dos atores de um elenco. “Damos os parabéns ao ramo dos diretores de casting por este entusiasmante marco e pelo seu compromisso e dedicação ao longo deste processo”, disseram em comunicado a propósito do anúncio o CEO da Academia, Bill Kramer, e a presidente do organismo de Hollywood, Janet Yang.

Em 2013, a Academia deu o primeiro passo no sentido desse reconhecimento ao estabelecer nas suas fileiras o ramo de diretores de casting, que atualmente engloba cerca de 160 dos mais de 11 mil membros da associação. “Os diretores de casting desempenham um papel essencial na produção cinematográfica e, à medida que a Academia evolui, temos orgulho em acrescentar o casting às disciplinas que reconhecemos e celebramos”, disseram os responsáveis, de acordo com a Variety.

O novo prémio será entregue pela primeira vez daqui a dois anos e será referente a filmes lançados em 2025. As regras de elegibilidade para a categoria serão anunciadas em abril de 2025, em conjunto com os restantes regulamentos para a 98.ª cerimónia dos Óscares.

A nova mudança é a mais recente tentativa dos Óscares atualizarem a sua lista de categorias, que se manteve inalterada durante duas décadas. Em 2018, numa tentativa de incluir mais blockbusters e filmes vistos pelas massas na cerimónia, a Academia anunciou que a criação da categoria de Melhor Filme Popular, uma proposta que gerou grande contestação e acabou por ser abortada.

Menos controversa foi a decisão, em 2021, de condensar as categorias de Melhor Edição de Som e Melhor Mistura de Som numa só categoria de Melhor Som – naquela que foi a última atualização à lista de estatuetas douradas, fixando o número total de categorias em 23. Dentro de dois anos, passarão a ser 24.

A categoria de Melhor Casting não é uma ideia nova, tendo sido proposta várias vezes desde a década de 90 antes de agora ser implementada. Em cima da mesa nos últimos anos tem estado também a criação de um prémio para reconhecer o trabalho de coreografia e de coordenação de duplos. Esta categoria foi oficialmente proposta todos os anos entre 1991 e 2012, e o debate deverá continuar no futuro.