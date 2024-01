Foram hoje revelados os nomeados para 96.ª cerimónia dos prémios de Hollywood, entregues a 10 de março. Oppenheimer lidera com 13 nomeações. A curta portuguesa “Um Caroço de Abacate” está fora da corrida, mas há um português entre os nomeados: Joaquim dos Santos, co-realizador de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, nomeado para Melhor Filme de Animação.

As nomeações para os mais importantes prémios da indústria norte-americana foram anunciadas esta terça-feira, às 05h30 de Los Angeles (13h30 em Portugal) no teatro Samuel Goldwyn em Beverly Hills, sede de uma Academia cada vez mais global: este ano votaram mais de 11 mil membros de 93 países, de acordo com a presidente da Academia, Janet Yang.

Por cá, todas as atenções estavam concentradas na possibilidade de a curta-metragem Um Caroço de Abacate repetir o feito alcançado em 2023 pela curta de animação Ice Merchants e conseguir uma nomeação ao Óscar da categoria. Um dos 15 filmes na shortlist, a curta do realizador Ary Zara protagonizada por Gaya de Medeiros e Ivo Canelas acabou por ficar de fora da lista final de cinco nomeados.

Quem, por outro lado, teve motivos para sorrir foi Joaquim Dos Santos, realizador e animador luso-americano que está entre os nomeados na categoria de Melhor Filme de Animação por realizar, a par de Kemp Powers e Justin K. Thompson o filme Homem-Aranha: Através do Aranhaverso.

Dos Santos, que nasceu em Lisboa e ainda em criança se mudou para os EUA, tem trabalhado há 15 anos como animador e realizador em várias produções da indústria norte-americana, incluindo várias séries e filmes televisivos. Através do Aranhaverso é o primeiro filme que realiza para o grande ecrã e, a par de O Rapaz e a Garça, de Hayao Miyazaki, é um dos grandes candidatos a conquistar o Óscar na cerimónia do próximo dia 10 de março.

Na manhã de nomeações, o nome mais vezes repetido pelos apresentadores Jack Quaid e Zazie Beetz foi Oppenheimer. O filme de Christopher Nolan, um dos grandes êxitos de bilheteira do ano, confirmou o favoritismo que lhe vem sendo apontado nesta época de prémios e arrecadou indicações em 13 categorias (a apenas uma de igualar o recorde), incluindo Melhor Filme, Realização, Argumento Adaptado, Ator Principal para Cillian Murphy e Ator e Atriz Secundários para Robert Downey Jr. e Emily Blunt, respetivamente. A dois meses da cerimónia, é encarado como o grande favorito.

A seguir a Oppenheimer, Pobres Criaturas e Assassinos da Lua das Flores foram os grandes vencedores da manhã. Os filmes de Yorgos Lanthimos e Martin Scorsese arrecadaram 11 e 10 nomeações, respetivamente, estando indicados nas principais categorias e em várias áreas técnicas. Emma Stone e Lily Gladstone, as protagonistas dos respetivos filmes, deverão protagonizar um duelo pela estatueta de Melhor Atriz, com dois filmes que se afiguram como potenciais “desmancha-prazeres” à noite de Nolan.

Já Barbie, o blockbuster de Greta Gerwig protagonizado por Margot Robbie, pode ser entendido como um dos “derrotados” das nomeações. Isto porque, apesar das 8 nomeações, incluindo para Melhor Filme, não conseguiu ser indicado às estatuetas de Melhor Realização e Atriz Principal.

Também em Melhor Canção Original, onde Barbie até tem duas músicas (“What Was I Made For” e “I’m Just Ken”), os eleitores da Academia deixaram de fora “Dance the Night”, de Dua Lipa, optando antes, numa das grandes surpresas da manhã, por “Wahzhazhe”, um tema musical da tribo indígena Osage composto para Assassinos da Lua das Flores. Pese embora a nomeação algo surpreendente de America Ferrera na categoria de Melhor Atriz Secundária (e a esperada nomeação de Ryan Gosling), fica no ar a dúvida sobre as chances de Barbie na cerimónia propriamente dita.

Entre os vencidos do anúncio desta terça-feira está ainda Vidas Passadas, o drama romântico aclamado pela crítica no ano passado que trazia esperanças de nomeações em várias das principais categorias. No final, foi apenas indicado a Melhor Filme e Argumento Original, com Celine Song, a realizadora do filme, e os atores Greta Lee e Teo Yoo a ficarem de fora.

Também de fora ficou Leonardo DiCaprio, numa das principais surpresas da manhã. O ator de Assassinos da Lua das Flores era um dos expectáveis nomeados na categoria de Ator Principal, mas acabou por não figurar na lista de cinco, num lugar que, tudo indica, acabou por ser ocupado por Colman Domingo pelo desempenho no biopic Rustin, da Netflix. Também as aclamadas atuações de Natalie Portman, Julianne Moore e Charles Melton em May December: Segredos de um Escândalo não receberam qualquer reconhecimento por parte da Academia, com o filme de Todd Haynes a ser nomeado apenas em Argumento Original. Nota ainda para Saltburn, o polémico filme de Emerald Fennel estreado no fim do ano na Amazon Prime, que não arrecadou qualquer nomeação.

Veja aqui a lista completa:

MELHOR FILME

Oppenheimer

Assassinos da Lua das Flores

Pobres Criaturas

Barbie

Os Excluídos

American Fiction

A Zona de Interesse

Anatomia de Uma Queda

Maestro

Vidas Passadas

MELHOR REALIZAÇÃO

Christopher Nolan – Oppenheimer

Martin Scorsese – Assassinos da Lua das Flores

Yorgos Lanthimos – Pobres Criaturas

Jonathan Glazer – A Zona de Interesse

Justine Triet – Anatomia de Uma Queda

MELHOR ATOR PRINCIPAL

Cillian Murphy – Oppenheimer

Paul Giamatti – Os Excluídos

Bradley Cooper – Maestro

Jeffrey Wright – American Fiction

Colman Domingo – Rustin

MELHOR ATRIZ PRINCIPAL

Emma Stone – Pobres Criaturas

Lily Gladstone – Assassinos da Lua das Flores

Carey Mulligan – Maestro

Sandra Hüller – Anatomia de Uma Queda

Annette Benning – Nyad

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Robert De Niro – Assassinos da Lua das Flores

Mark Ruffalo – Pobres Criaturas

Sterling K. Brown – American Fiction

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Da’Vine Joy Randolph – Os Excluídos

Danielle Brooks – A Cor Púrpura

Emily Blunt – Oppenheimer

Jodie Foster – Nyad

America Ferrera – Barbie

MELHOR ARGUMENTO ORIGINAL

Os Excluídos

Vidas Passadas

Anatomia de Uma Queda

May December: Segredos de um Escândalo

Maestro

MELHOR ARGUMENTO ADAPTADO

Oppenheimer

Pobres Criaturas

American Fiction

Barbie

A Zona de Interesse

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

O Rapaz e a Garça

Elemental

Nimona

Robot Dreams

MELHOR FILME INTERNACIONAL

Dias Perfeitos (Japão)

Eu Capitão (Itália)

A Zona de Interesse (Reino Unido)

A Sociedade da Neve (Espanha)

A Sala de Professores (Alemanha)

MELHOR DOCUMENTÁRIO – LONGA-METRAGEM

To Kill a Tiger

La memoria infinita

20 Days in Mariupol

Les filles d’Olfa / Four Daughters

Bobi Wine: The People’s President

MELHOR DOCUMENTÁRIO – CURTA-METRAGEM

The ABCs of Book Banning

The Last Repair Shop

The Barber of Little Rock

Nai Nai & Wài Pó

Island in Between

MELHOR CURTA-METRAGEM

The After

Knight of Fortune

A Incrível História de Henry Sugar

Invincible

Red, White and Blue

MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

Letter to a Pig

Our Uniform

WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko

Pachyderme

Ninety-Five Senses

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

American Fiction

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Indiana Jones e o Marcador do Destino

Pobres Criaturas

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

“What Was I Made For” – Billie Eillish e Finneas | Barbie

“I’m Just Ken” – Ryan Gosling | Barbie

“Wahzhazhe (A Song for My People)” – Músicos Tribais Osage | Assassinos da Lua das Flores

“The Fire Inside” – Diane Warren | Flamin’ Hot

“It Never Went Away” – Jon Batiste e Dan Wilson | American Symphony

MELHOR FOTOGRAFIA

Oppenheimer

Assassinos da Lua das Flores

Pobres Criaturas

Maestro

El Conde

MELHOR MONTAGEM

Oppenheimer

Assassinos da Lua das Flores

Pobres Criaturas

Os Excluídos

Anatomia de Uma Queda

MELHOR SOM

Oppenheimer

Maestro

A Zona de Interesse

Missão: Impossível – Ajuste de Contas Parte 1

O Criador

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

Barbie

Pobres Criaturas

Oppenheimer

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

MELHOR CARACTERIZAÇÃO

Oppenheimer

Maestro

Pobres Criaturas

Golda

A Sociedade da Neve

MELHOR GUARDA-ROUPA

Barbie

Pobres Criaturas

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Guardiões da Galáxia Vol. 3

O Criador

Godzilla: Minus One

Napoleão

Missão: Impossível – Ajuste de Contas Parte 1

Reveja aqui as nomeações:

Esta será a 96.ª entrega dos prémios mais cobiçados da indústria do cinema. Talvez a grande novidade deste ano esteja no horário: o arranque da cerimónia vai antecipar uma hora e começa às 16h de Los Angeles, 19h de Nova Iorque, 00h de domingo para segunda em Lisboa (de 10 para 11 de março).

O apresentador será Jimmy Kimmel, que assim ocupa o lugar pela quarta vez (depois de o ter feito em 2017, 2018 e 2023). Decididos estão já os Óscares honorários, que serão entregues à atriz Angela Bassett, ao realizador e ator Mel Brooks e à montadora Carol Littleton.

Esta será também a primeira edição dos Óscares em que os concorrentes na categoria de Melhor Filme têm de cumprir as exigências de diversidade aprovadas em 2020 para abranger produções a partir de 2023 (precisamente as que serão distinguidas agora). São quatro as bases destas exigências: representatividade no tema e na narrativa do filme; trabalho criativo e em equipa; acesso à indústria e respetivas oportunidades; contribuição para o crescimento do público.

As novas regras de representatividade têm como objetivo garantir espaço artístico e laboral de grupos étnicos, de mulheres, da comunidade LGBTQ+, de pessoas com deficiências físicas ou cognitivas.

No ano passado, o grande vencedor foi Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, que conquistou os prémios de Melhor Filme, Melhor Realização (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), Melhor Argumento Original, Melhor Atriz (Michelle Yeoh), Melhor Ator (Ke Huy Quan) e Melhor Atriz Secundária (Jamie Lee Curtis).