A circulação na Estrada Nacional (EN) 103, cortada ao trânsito em Alvelos, Barcelos, desde as 13h36 na sequência de uma colisão rodoviária, foi retomada às 15h50, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Cávado.

O corte naquela via minhota aconteceu após uma colisão que envolveu três veículos, de que resultaram seis feridos, um deles grave, que foi transportado para o Hospital de Braga, acrescentou a fonte.

O ferido grave ficou encarcerado numa das viaturas acidentadas, explicou a fonte.