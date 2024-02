O Festival de Berlim, que começa esta quinta-feira a 74.ª edição, vive um dos seus momentos mais complexos. É o palco que em fevereiro lança luz sobre os filmes que vão marcar o ano — basta ver como Vidas Passadas, que passou pela Berlinale em 2023, conquistou salas (e nomeações) um pouco por todo mundo. Mas a par dos cortes de financiamento por parte do governo alemão, Mariette Rissenbee e Carlo Chatrian estão de malas aviadas da direção artística do festival, cargo que desempenhavam desde 2019. A decisão da nova ministra da Cultura, Claudia Roth, não foi pacífica. Nomes como Kleber Mendonça Filho, Miguel Gomes, Martin Scorsese ou Hong Sang-soo assinaram uma carta aberta a exigir a continuação do italiano à frente dos destinos da mostra. Mas a decisão está tomada e Tricia Tuttle é a nova diretora, sem co-protagonista, ela que já assumiu funções, estando a preparar a edição de 2025, depois de largar o departamento de Realização de Ficção na National Film and Teleivison School britânica e de amealhar anos na programação de tantos outros festivais.

A verdade é que os desafios desta co-direção não se ficam só por dar a cara por um cargo que vão agora deixar. Com um mundo cada vez mais polarizado politicamente, e numa altura em que Berlim tem sido palco quer de manifestações de extremistas, quer de protestos contra estes movimentos políticos, a Berlinale ficou em cheque depois de se ter sabido que deputados da Alternativa para a Alemanha, mais conhecida por AfD (partido de extrema direita) tinham sido convidados para a cerimónia de abertura do festival, que estreará Small Things Like These, o novo filme com Cillian Murphy (baseado no livro homónimo de Claire Keegan), por estes dias sobretudo conhecido (e distinguido) como protagonista de Oppenheimer, de Christopher Nolan. A 4 de fevereiro, surgiu uma publicação de Instagram na conta oficial da Berlinale a dar conta de que, mesmo que os “membros da AfD tenham posições profundamente antidemocráticas, foram democraticamente eleitos”. Quatro dias depois, afinal o convite caía por terra.

