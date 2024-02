Mais um dia, mais uma final, mais uma vitória em Campeonatos do Mundo. Aquilo que até há pouco tempo parecia ser impossível tornou-se quase um hábito graças a um prodígio de apenas 19 anos chamado Diogo Ribeiro, capaz de superar fasquia atrás de fasquia por cada desafio que se atravesse pela frente. Se a vitória nos 50 metros mariposa, que se seguiu a uma medalha de prata em Fukuoka-2023, o triunfo este sábado na decisão dos 100 mariposa reforçou ainda mais o estatuto do jovem como um dos melhores atletas nacionais da atualidade e um exemplo de como trabalhar para ultrapassar barreiras até ao topo do mundo.

“Queria daqui mandar mais um abraço. São muitos abraços que eu tenho andado a transmitir, quando consigo tento falar ou por mensagens porque ele vence tudo”, comentou pouco depois da prova o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à margem de uma cerimónia religiosa anglicana em que participou este sábado. “Ele é, de facto, um exemplo extraordinário de talento mundial, é um caso único. É um feito inédito no desporto português. Não é apenas a qualidade física, técnica e a capacidade mental mas também a determinação, a força e resistência ilimitada de um jovem com um grande futuro e com uma vida tão complicada como a que teve”, completou Marcelo Rebelo de Sousa, entre muitas mensagens ao nadador.

Histórico ????????????

Diogo Ribeiro é campeão do Mundo também nos 100 metros mariposa. O nadador luso que treina diariamente no car_jamor, terminou em Doha com 51,17 segundos.

“Em poucos dias, mais um momento de glória para a natação portuguesa! Felicito Diogo Ribeiro por mais esta conquista histórica. Novo ouro, agora nos 100m mariposa. Uma prova de superação que todo o país acompanhou. Faz-se história nos Mundiais de natação em Doha! Parabéns!”, escreveu também o primeiro-ministro, António Costa, através da rede X. “Parabéns ao bicampeão Diogo Ribeiro, melhor do mundo em mariposa, 50 e 100 metros. Que este duplo feito seja um incentivo para todos os nadadores, todos os desportistas portugueses”, destacou Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República.

“Nova medalha de ouro. Que orgulho, Diogo Ribeiro. Muitos parabéns. Estas conquistas são o fruto do trabalho, da resiliência e da superação e inspiram todos os portugueses!”, escreveu também na rede X Luís Montenegro, presidente do PSD. “Histórico! Que orgulho ver o Diogo Ribeiro por duas vezes no lugar mais alto do pódio. Vencer duas medalhas de ouro num Mundial de natação é um feito extraordinário. Fazê-lo em poucos dias está ao alcance de poucos nesta modalidade. Muitos, muitos parabéns!”, salientou Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS. “Diogo Ribeiro na primeira foi enorme. Agora, na segunda, como qualificar?”, destacou Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da Iniciativa Liberal.

“Que imensa admiração, que enorme orgulho sinto por mais este notável feito para a natação portuguesa, para todos os portugueses e para o Benfica. Parabéns, Diogo Ribeiro. Campeão mundial dos 100 metros mariposa, segunda medalha de ouro no Qatar em apenas cinco dias. Que sublime presença! Expresso em nome de toda a nação benfiquista um sentido agradecimento pela tua dedicação e enorme capacidade de superação, Diogo Ribeiro. És para todos nós um orgulho imenso e uma enorme referência”, frisou Rui Costa, presidente do Benfica, clube do nadador português, através de uma note no site oficial o clube.