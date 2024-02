“Neste momento, o Óscar é uma boa memória”, diz-nos Juan José Campanella, argentino, realizador e coargumentista de O Segredo dos Seus Olhos, Óscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2010. Passaram-se 14 anos, desde então encontrou uma carreira nos Estados Unidos, sobretudo em séries, com créditos em produções como Lei & Ordem: Unidade Especial, Night Sky ou Halt & Catch Fire (o piloto desta última é dele, que esteve ligado à série durante toda a sua duração). Mais recentemente, assumiu o duplo cargo de realizador e produtor executivo de “Os Enviados”. O Óscar é uma boa memória, abriu-lhe portas, o trabalho nos Estados Unidos deu-lhe “um sentido de história, de estrutura”. “É algo ao qual se dá muito ênfase no mercado americano. No Lei & Ordem é tudo muito estruturado, isso é tudo. Gosto muito disso, mas quando faço algo mais meu, gosto de juntar à estrutura emoção e humor. Ter cenas que se sirvam só a si mesmas e não a uma estrutura.”

Os quatro primeiros episódios da segunda temporada de Os Enviados já estão disponíveis na plataforma SkyShowtime, com mais a chegarem em breve. Quem viu a primeira temporada sabe o que esperar — há aqui um combo perfeito de thriller e religião, com uma dupla de atores que combina lindamente. Miguel Ángel Silvestre e Luis Gerardo Méndez, ou seja, Simón e Pedro, fazem escorrer bem a ligeireza da coisa, são padres com humor, com uma dinâmica equilibrada que os permite fazer coisas em conjunto ou a solo. Nunca se questionam, não colocam em causa a validade de se embebedarem de corpo inteiro, ou de um momento para o outro começarem a sentir algo estranho que os leva a uma pista para descobrir o que realmente se passa.

“Os padres daquela idade, daquela geração, têm uma visão diferente do mundo. Esta dupla permite misturar géneros com facilidade, misturar vários ingredientes para se construir um thriller com humor, humanidade e mística.” A primeira temporada inspirava-se muito na tradição e na forma como se vive a religião no México. Mexia com ideias do além, no que existe para lá da morte, com exorcismo e uma série de rituais à mistura. Foi um fenómeno. A segunda temporada trabalha aspetos mais próximos da experiência religião que se vive, por exemplo, em Portugal. Em parte porque foi rodada na Península Ibérica, em A Guarda, Espanha, a menos de uma hora de Portugal (Campanella disse-nos, a dado momento, que vinham passar os fins de semana ao Porto). O cenário reconhece-se, a paisagem também e os problemas de A Guarda são de igual maneira facilmente reconhecíveis.

