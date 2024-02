Depois da vitória, com maioria relativa, nas eleições dos Açores, José Manuel Bolieiro foi indigitado esta terça-feira como presidente do governo regional. E respondeu ao anúncio do representante da República nos Açores, Pedro Catarino, com uma promessa: neste mandato vai “reforçar” o diálogo com a oposição — e será ele próprio o protagonista das difíceis negociações que terá de conduzir no arquipélago.

A partir de Angra do Heroísmo, e semanas depois de ter rejeitado voltar a assinar um acordo com o Chegae anunciado que planeia governar com maioria relativa — o que obrigou a esquerda a fazer ajustes ao seu discurso de campanha — Bolieiro disse querer assumir um “compromisso de estabilidade democrática”, mesmo sem maioria.

“Reforçarei a minha disponibilidade para o diálogo. Não apenas a que tive até agora, mas ainda com um reforço”, prometeu. E acrescentou que, apesar de contar com uma legitimidade eleitoral “inequívoca”, esse reforço do diálogo importa, “sem perder a coerência”. “Serei eu e não outro membro do governo a liderar a negociação e as conversações”, prometeu.

Minutos antes, Pedro Catarino tinha anunciado a sua indigitação para um novo mandato lembrando a vitória “expressiva” da coligação que Bolieiro lidera, embora registando que desta vez não existe nenhuma coligação pós-eleitoral ou acordo parlamentar que assegurem “inequívocas perspetivas de estabilidade”.

Ainda assim, argumentou, quanto à votação do programa do novo governo — que nos Açores é obrigatória para que possa tomar posse — só PS e BE não prometeram abertura para uma “eventual viabilização”, tendo as forças políticas admitido avaliar as propostas da maioria, incluindo orçamentos, “caso a caso”.

Assim, Catarino concluiu que o regime tem “abertura suficiente para acomodar soluções de maioria relativa”, confiando que Bolieiro sabe que deve “promover um diálogo construtivo”, que os partidos no geral estarão “cientes das consequências negativas de uma nova crise política” e que estarão à altura das responsabilidades que os eleitores lhes confiaram.