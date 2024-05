O líder parlamentar do PSD/Açores lamentou esta sexta-feira a “ânsia alarmista” do PS na sequência do incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), depois de os socialistas terem alertado para o eventual agravamento dos cuidados de saúde na região.

“O grande desafio que o Serviço Regional de Saúde está a enfrentar exige sentido de responsabilidade de todos. Lamentavelmente, os deputados do PS/Açores mais não têm feito do que tentar sobressaltar a população, alimentar rumores e exigir que tudo se resolva de um dia para o outro, numa ânsia alarmista imprópria atendendo à gravidade do momento”, refere João Bruto da Costa, citado numa nota de imprensa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O social-democrata considera ser “muito preocupante” que o PS “tenha insinuado que haverá perturbações na normal atividade dos outros hospitais e unidades de saúde da região, o que é absolutamente falso e pode criar alarme social sem qualquer fundamento”.

João Bruto da Costa apela à serenidade dos socialistas face ao “sentido de responsabilidade” que o momento atual exige.

“As únicas coisas que verdadeiramente perturbam o bom funcionamento do Serviço Regional de Saúde são os pedidos em catadupa feitos pelo PS para reuniões com as administrações dos hospitais, nomeadamente do HDES, e unidades de saúde, quando a prioridade destas é atender às necessidades dos utentes e à urgência das resoluções”, aponta.

Para João Bruto Costa, o PSD/Açores “tem consciência do enorme encargo que o Governo da coligação herdou”, criticando a postura dos socialistas.

“Estar sem liderança não implica agir sem responsabilidade. Exortamos o PS/Açores a refrear a sua ânsia alarmista“, defende.

João Bruto da Costa destaca ainda a ação do Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM após o incêndio que ocorreu em 4 de maio no HDES, em Ponta Delgada, e que deixou a maior unidade de saúde dos Açores inoperacional.

Segundo o líder parlamentar do PSD/Açores, a secretária regional da Saúde e Segurança Social tem prestado toda a informação aos cidadãos, com “absoluta transparência” e “trabalhando ativamente na procura de soluções que a situação de emergência exige”.

Na quinta-feira, o deputado do PS à Assembleia Legislativa dos Açores José Ávila alertou para o eventual agravamento dos cuidados de saúde na região, na sequência do incêndio no Hospital de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

“É preciso acautelar que os problemas que já se verificavam na prestação de cuidados de saúde, por exemplo na ilha Graciosa, não se agravem na sequência do incêndio que destruiu parcialmente o hospital de Ponta Delgada”, advertiu o parlamentar socialista, que falava aos jornalistas após uma reunião com o Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Graciosa.

Os deputados do PS ao parlamento açoriano realizaram reuniões com as unidades de saúde da região, com o objetivo de encontrar soluções para a prestação de cuidados de saúde no arquipélago.

José Ávila salientou que o momento é de solidariedade e de “busca de soluções no sentido de repor a normalidade”, mas lembrou que na ilha Graciosa, pela qual foi eleito, existem “muitos utentes” que são acompanhados, em diferentes especialidades, pelo HDES.

O incêndio no HDES obrigou à transferência de todos os doentes que estavam internados para vários locais dos Açores, Madeira e continente.