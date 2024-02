O ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa diz que a demora da auditoria urgente às operações internacionais da instituição provocou uma “asfixia financeira” às operações de expansão no Brasil que vai ter “graves consequências”, imediatas e no futuro.

Numa resposta enviada ao Observador na sequência da notícia que aponta indícios de práticas ilícitas nas operações internacionais da Santa Casa, Edmundo Martinho atira culpas para a atual gestão ao decidir, ainda antes da auditoria concluída, que “não seriam realizadas mais transferências de valores para as empresas participadas”, pelo que “abandonou-se e afundou-se todo o investimento e esforço realizado, sem cuidar de identificar as consequências de tal decisão”. Essa estratégia, entende, “tem graves consequências para a Santa Casa, quer imediatas, quer no futuro”.

