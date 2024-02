São um vício diário para milhares de portugueses, sobretudo para quem tem rendimentos mais baixos, e já existem medidas de sensibilização sobre a sua dependência. Mas a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) quer ir mais longe. A partir desta quarta-feira, estará na rua uma campanha que pretende sensibilizar os cidadãos para a adoção de comportamentos responsáveis no que toca ao jogo.

O mote para o reforço das medidas de prevenção do vício foi o estudo iniciado em 2022 pelo Centro de Estudos Sociais (CES) e a Universidade do Minho sobre o vício da raspadinha, que sinalizou cerca de 100 mil pessoas com problemas de jogo. Um dos objetivos do estudo é, desde o início, chegar a quem tem poder de decisão sobre o jogo, como o Governo e a Santa Casa da Misericórdia, que explora os jogos sociais. A campanha “saber parar também é ganhar”, lançada esta quarta-feira, já vem na sequência das conclusões dos investigadores.

