O novo filme de Sérgio Graciano escrito por João Lacerda Matos (os autores de Salgueiro Maia: O Implicado) vai buscar o título ao slogan da campanha de Mário Soares para as eleições presidenciais de 1986. Só que aqui, Soares nunca é fixe. Tal como Tónan Quito o personifica, Soares é rigído, é inexpressivo, é monocórdico, e qualquer semelhança – física, de comportamento, de personalidade, de feitio — entre ele e o político é pura coincidência (tal como sucede com o seu rival, Diogo Freitas do Amaral, vivido por um Tiago Fernandes sem a menor parecença com o antigo líder do CDS).

Não há nesta figura maçuda, cinzenta e sem ponta de carisma, que se passeia pelo filme a falar por tiradas edificantes e postiças, nem uma suspeita do Soares bonómico, descontraído, vaidoso, comunicativo e irascível da realidade. Nem sequer se lhe reconhecem as peculiares bochechas, que lhe valeram a respectiva alcunha, sempre exageradas nas caricaturas políticas, referidas nas anedotas e nos quadros de sátira das revistas do Parque Mayer, e que lhe foram famosamente puxadas por um popular numa campanha eleitoral, ato registado em fotografia que ficou para a posteridade. Goste-se ou não dele, isto não se faz ao “Bochechas”.

Este reconhecimento imediato e pleno que falta às figuras de Soares e Freitas do Amaral é replicado naqueles que os rodeiam, com as exceções de António Guterres (por causa do farto bigode), no campo do PS, e de Pedro Santana Lopes, no campo da direita (por causa do penteado). Jaime Gama, por exemplo, parece Sottomayor Cardia, Daniel Proença de Carvalho parece Marcelo Rebelo de Sousa e João Soares não se parece com quem quer que seja. E há ainda a catastroficamente balbuciante, passiva e sempre apoquentada Maria Barroso de Margarida Cardeal, ou também um Ramalho Eanes de desatar à gargalhada, mas não pelas mesmas razões de quando era implacavelmente caricaturado por Augusto Cid.

