De acordo com a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha Portuguesa, as barras de Aveiro, Caminha, Douro, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Portinho da Ericeira e São Martinho do Porto estão fechadas à navegação.

Encontram-se condicionadas três barras, estando a barra de Leixões fechada a embarcações de comprimento inferior a 35 metros, enquanto a barra de Viana do Castelo, está fechada a embarcações de comprimento inferior a 30 metros.

A barra de Lisboa está fechada a navios com calado superior a 8 metros.

O IPMA colocou hoje os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo sob aviso vermelho devido à agitação marítima.

Segundo o IPMA, o aviso vermelho — o mais grave de uma escala de três – nos sete distritos da costa norte portuguesa vigora entre as 07:32 e as 15:00 de hoje em todos os distritos, exceto para Leiria, onde termina às 18:00.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Durante este período o IPMA prevê ondas de noroeste com 7 a 8 metros de altura significativa, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

O aviso vermelho passa depois a laranja (o segundo mais grave numa escala de três) nestes distritos, com a previsão de que a agitação marítima possa melhorar, com a previsão de que as ondas possam atingir os 12 metros de altura máxima.

Todos os distritos do litoral de Portugal continental vão estar sob aviso laranja para a agitação marítima até às 06:00 de domingo.