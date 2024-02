Autocarro a arder na A1 junto a Aveiras obrigou a corte do trânsito no sentido Porto-Lisboa

A A1 esteve este domingo cortada no sentido Norte-Sul na zona de Aveiras, no distrito de Lisboa, por estar um autocarro a arder, confirmou o Observador junto da Proteção Civil. O autocarro transportava 47 passageiros, sendo que três destes tiveram que ser assistidos no local pelas equipas médicas. Entretanto, a autoestrada já foi reaberta.

No local estiveram 14 viaturas e 35 operacionais entre INEM, GNR, Brisa e várias corporações de bombeiros.

Pedro Araújo, oficial de operações na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, adiantou à Agência Lusa que o autocarro ficou “totalmente consumido pelas chamas” e tanto o condutor como os passageiros saíram da viatura atempadamente. Segundo a ANEPC, o alerta foi dado às 17h21.

Nas redes sociais já circulam vídeos do sucedido.