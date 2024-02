Fábio Veríssimo vai arbitrar pela terceira vez um dérbi entre Sporting e Benfica, na quinta-feira, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, informou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro, de 41 anos, da associação de Leiria, vai contar no embate entre ‘leões’ e ‘águias’, marcado para as 20h45, com os assistentes Pedro Martins e Hugo Marques, com Fábio Melo no videoárbitro (VAR), coadjuvado por João Bessa Silva, e Hélder Malheiro como quarto árbitro.

Este será o sexto jogo entre ‘grandes’ na carreira de Fábio Veríssimo, e o terceiro que ‘apita’ entre os rivais de Lisboa, os anteriores para o campeonato, nas épocas de 2019/20 e 2021/22, ambos com vitória das ‘águias’.