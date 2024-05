O critério dos estágios que afastou Pote e Trincão, a chamada para Horta e o "espalha-brasas": as explicações de Roberto Martínez

26 jogadores, uma convocatória fechada, um Euro 2024 a menos de um mês e o objetivo de chegar à final. Roberto Martínez anunciou esta terça-feira, a partir da Cidade do Futebol, a lista de jogadores que vai marcar presença na fase final do Campeonato da Europa e manteve a matriz habitual: deixou Pedro Gonçalves e Francisco Trincão de fora, chamou Pedro Neto e Francisco Conceição e manteve Pepe.

Numa longa conferência de imprensa, onde respondeu às perguntas dos jornalistas durante cerca de 40 minutos, o selecionador nacional começou por justificar precisamente o facto de ter convocado apenas um jogador do Sporting, Gonçalo Inácio, defendendo que “não é possível entrar na lista do Europeu se não se fez parte da Seleção nos últimos seis estágios”.

“Acho que temos muitos jogadores, tivemos um apuramento impecável e temos decisões difíceis, mas que precisamos de tomar para ter uma equipa equilibrada com todas as opções de que precisamos. Claro que o Trincão e o Pote tiveram uma época excecional, mas tiveram azar porque o estágio de março era importante. Agora, para entrar na lista, precisamos de jogadores que saiam da lista. Com muita responsabilidade, honestidade e trabalho, as decisões têm em conta o que precisamos de fazer no Europeu. A convocatória significa o trabalho dos últimos 18 meses”, atirou Roberto Martínez, recordando que Pote se lesionou no último jogo antes da convocatória e que Trincão chegou a integrar o grupo, mas foi dispensado por não estar apto.

Mais à frente, o treinador espanhol também explicou a convocatória de Pepe, que teve muitos problemas físicos ao longo da temporada. “Temos um balneário muito interessante, porque temos jogadores de gerações diferentes. Os nomes do Pepe e do Cristiano são de uma geração diferente relativamente à do Bernardo, do Rúben Dias, do João Neves ou do António Silva. O papel do Pepe no balneário é importante, a forma de representar a camisola da Seleção. Foi interessante ver o Pepe fazer dois jogos em março e manter a baliza a zeros durante os 90 minutos em que jogou. A sua comunicação, o seu posicionamento, fazem com que, quando está apto, seja um jogador muito importante”, atirou sobre o central do FC Porto.