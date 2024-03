Pelo menos 20 pessoas morreram e 14 outras ficaram feridas devido às inundações repentinas e à forte queda de neve que atingiram o Afeganistão na semana passada, informaram este sábado as autoridades talibãs.

As mortes foram causadas por “chuvas torrenciais, queda de neve e inundações repentinas”, cerca de metade das quais nos últimos três dias, afirmou o porta-voz do Ministério da Gestão de Catástrofes dos Talibãs, Mullah Janan Sayeq.

Desde 20 de fevereiro, as condições meteorológicas danificaram 403 casas, total ou parcialmente destruídas, e mataram mais de 5.140 cabeças de gado.

As catástrofes naturais estão a aumentar em intensidade e gravidade, tornando o Afeganistão o quarto país mais em risco e o oitavo mais vulnerável e menos preparado para se adaptar à crise climática, de acordo com um relatório recente do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA, na sigla inglesa).

Segundo o OCHA, o Afeganistão está a suportar o peso das alterações climáticas, apesar de contribuir com apenas 0,08% das emissões globais de gases com efeito de estufa.