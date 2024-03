Famalicão e Boavista empatam no fecho da 24.ª jornada da I Liga

Golos de Florian Danho e Salvador Agra, aos 16 e 69 minutos, garantiram empate a uma bola entre as duas equipas no estádio 22 de junho. Com este empate, as "panteras" somam 3 jogos sem uma vitória.