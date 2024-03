O festival O Sol da Caparica, no concelho de Almada, vai ser organizado por um novo consórcio de duas empresas nos próximos três anos, recebendo o município uma contrapartida financeira de 123 mil euros.

O evento, que decorre no Parque Urbano da Costa da Caparica, era organizado desde 2019 pelo Grupo Chiado, que também se apresentou a concurso, mas a partir deste ano e até 2026 será desenvolvido pelas empresas Domingo no Mundo e Music Mov em conjunto com a Câmara Municipal de Almada.

A adjudicação referente ao concurso de serviços de concessão e direção artística foi aprovada em reunião de câmara, realizada na segunda-feira, com os votos favoráveis dos vereadores do PS e PSD e os votos contra dos vereadores da CDU e Bloco de Esquerda.

Segundo o vereador José Pedro Ribeiro (PS), o assunto será agora levado a reunião de Assembleia Municipal.

Ao contrário do que acontecia anteriormente, nos próximos três anos o município de Almada, no distrito de Setúbal, vai receber uma contrapartida financeira de 41 mil euros por cada ano, o que totaliza 123 mil euros.

O valor, segundo a presidente da autarquia, Inês de Medeiros, será reinvestido em Almada e na Costa da Caparica.

Em 2022, o Grupo Chiado foi alvo de críticas quer por parte de alguns artistas quer por parte do público, devido a problemas técnicos e alterações do programa.

Na sequência dessas críticas, a Associação Portuguesa de Profissionais dos Espetáculos e Eventos pediu à tutela da Cultura e ao município de Almada a realização de um inquérito para apurar eventuais problemas no festival.