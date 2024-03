O norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo, falha por lesão a prova de Peniche, que começou esta quarta-feira na praia de Supertubos, com o ‘local’ Matias Canhoto a assumir a vaga, anunciou a Liga Mundial de Surf (WSL).

O jovem de Peniche, de apenas 17 anos, foi escolhido pela organização do evento para preencher a vaga de Slater, e vai ser o primeiro português a entrar em ação, competindo na terceira bateria da primeira ronda contra o norte-americano Griffin Colapinto e o australiano Callum Robson.

No sexto ‘heat’, é a vez do campeão nacional Joaquim Chaves, de 20 anos, que recebeu um ‘wild card’ (convite) para a competição, enfrentar o australiano Jack Robinson e o norte-americano Crosby Colapinto (irmão de Griffin), com Frederico Morais, o único português que integra o circuito de elite da WSL a ir para a água na 12.ª e última bateria frente ao brasileiro Yago Dora e ao australiano Liam O’Brien.

No quadro feminino, a campeã nacional e ex-campeã mundial júnior Francisca Veselko (20 anos) foi a contemplada com um convite para competir nesta terceira etapa do circuito mundial, defrontando a norte-americana Caroline Marks, campeã mundial em título, e a havaiana Gabriela Bryan.

Logo no primeiro dia do período de espera, com ondas com boa formação e vento favorável na praia de Supertubos, a prova arrancou às 8h00 com a ronda inaugural da competição masculina, e depois vai ser disputada a primeira ronda das mulheres, num dia cheio de ação e com “condições lindas”, como apelidou Renato Hickel, diretor de circuitos e competição da WSL.

O Meo Rip Curl Pro Portugal começou esta quarta-feira e vai decorrer até 16 de março, em Peniche, Leiria.