As melhores mesas regionais são generosas, mas não são grandes o suficiente para sentar todos os viajantes curiosos das tradições locais. Essas mesas estão em casas particulares, são das mães ou avós, de pescadores e agricultores.

Para dar a conhecer as delícias dos cozinheiros de mão cheia e locais, os Octant Hotels criaram a iniciativa Como em CASA. As cozinhas dos hotéis Octant abrem-se aos cozinheiros que orgulham as suas terras, aos sábado, em datas anunciadas pelos hotéis. Hóspedes e não-hóspedes podem assim conhecer uma região sem artifícios, feita de pessoas e produtos.

Quem Cozinha?

Cada Octant Hotels tem a sua própria localização, estão em zonas como a Praia Verde, no Algarve, na Serra da Lousã, em Évora ou junto ao Rio Douro. Procuraram a fundo nas suas regiões. Em Juntas de Freguesia, cafés e casas do povo, perguntou pelo melhor cozinheiro da terra. Onde andam aqueles a quem se pedem conselhos culinários? Os que deixam toda a gente a salivar com os relatos das almoçaradas?

Foi com esta pesquisa que apareceram a D. Ermelinda Alvorado, de Nossa Senhora de Machede, em Évora, e a sua amiga, D. Isabel Sapata – fãs das sopas alentejanas transmitidas pelas mães e avós. No Algarve, o Sr. Paulo, a D. Isabel Domingues e as doceiras D. Natália e D. Lena foram unânimes entre vizinhos. Na Lousã, os conterrâneos afirmaram que era preciso falar com a D. Luísa Ferreira, que faz broa de Serpins ou com a D. Lurdes Serra, que vê no amor à cozinha o principal ingrediente.

Estes foram os protagonistas de alguns capítulos passados do Como em casa e ajudam a compreender bem quem brilha nestas experiências gastronómicas: cozinheiros e conhecedores dos produtos e tradições da terra.

O que cozinham?

A região está à mesa. Se uma região é feita de pessoas, produtos, paisagem e saberes, esta experiência tem de ser completa. Os sábados dos eventos Como em casa começam com um passeio pela vila, aldeia ou cidade onde se localiza o Octant Hotel. Assim transmite-se a história – e as estórias – do local. É o amuse bouche para a experiência que se segue no hotel.

“Vou fazer no hotel exatamente como fazemos em casa, tal e qual”, prometeu a D. Isabel Sapata e cumpriu, em Évora. De produtos locais e receitas antigas se faz o Como em casa: no Alentejo, são imprescindíveis as sopas de beldroegas ou de tomate e os pezinhos de coentrada; se viajarmos ao Algarve, é essencial o típico carapau alimado e há que provar uma barriga atum algarvio, bem temperado em cadeirada; na Lousã, como boa terra beirã, não pode faltar uma chanfana, bucho de porco e a fechar uma tigelada.

Tudo isto se encontra em alguns restaurantes regionais, é certo, mas tem um sabor e um cuidado especial quando se come na casa de quem cozinha com amor e alma. É esse ambiente que se replica no Como em casa, que segue no Octant Vila Monte, em Moncarapacho, no Algarve, a 23 de março, no Octant Furnas, em S. Miguel, a 20 de abril, e no Octant Ponta Delgada a 1 de junho, também em S. Miguel.