Os Açores registaram mais de 114 mil passageiros desembarcados nos aeroportos em fevereiro, um aumento de 9,9% face ao período homólogo, segundo dados revelados esta sexta-feira pelo Serviço Regional de Estatística (SREA).

“Em fevereiro de 2024 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 114.338 passageiros, verificando-se uma variação positiva de 9,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior“, lê-se no relatório sobre o movimento de passageiros aéreos relativo ao mês de fevereiro, publicado na página da Internet do SREA.

Em janeiro, a região tinha verificado uma quebra de 0,1% no número de passageiros desembarcados, depois de 33 meses consecutivos de crescimento.

Quase todas as ilhas do arquipélago apresentaram um crescimento no número de passageiros desembarcados, com exceção do Corvo, a mais pequena, que registou uma quebra de 10,2%.

Com um aumento de 20,4%, a ilha de Santa Maria foi a que verificou a maior subida, seguindo-se Faial (12%), Terceira (11,9%) e São Miguel (9,1%).

O Pico apresentou um crescimento de 8,5%, as Flores de 5,1%, São Jorge de 4,3% e a Graciosa de 1,6%.

Os passageiros provenientes de voos internacionais (9.603) foram os que registaram um maior aumento face a fevereiro de 2023 (34,5%).

Nos voos interilhas registaram-se 49.020 desembarques, mais 11,6% do que no período homólogo, e nos voos provenientes do continente e da Madeira 55.715 desembarques, mais 5,2%.

Quanto ao número de passageiros embarcados, ascendeu a 114.316 em fevereiro, o que representou um aumento homólogo de 10,2%.

Relativamente à tipologia de voo, registaram-se 57.364 embarques de passageiros em voos para o continente e a Madeira (mais 5,9%), 48.937 embarques em voos interilhas (mais 11,4%) e 8.015 embarques em voos internacionais (mais 41,5%).