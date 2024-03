Fábio Veríssimo tem 41 anos. É natural de Peniche e árbitro profissional da Associação de Futebol de Leiria. Chegou à primeira categoria em 2014 e no ano seguinte tornou-se internacional. No atual campeonato da I Liga já apitou 12 jogos e foi precisamente no jogo deste sábado, o 12.º, que ficou na história.

O árbitro Fábio Veríssimo foi o primeiro da I Liga a explicar, em tempo real, para todo o estádio ouvir, a anulação de um golo ao Braga, após análise pelo vídeoárbitro.

“Após revisão, jogador atacante em posição de fora de jogo interfere com um defensor. Decisão final fora de jogo, cancelar o golo”. Esta foi a explicação de Fábio Veríssimo de viva voz, após análise do lance pelo VAR. E foi a primeira vez que aconteceu na I Liga nacional.

O sistema já tinha sido testado na II Liga. A 3 de fevereiro, o árbitro da AF Bragança, o portuense João Pedro Afonso, foi o primeiro árbitro a explicar em tempo real uma decisão do VAR no jogo entre o Länk Vilaverdense e o Santa Clara, da 20.ª jornada da II Liga.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Agora aconteceu na I Liga e pela voz de Fábio Veríssimo. O que é ouvido no estádio não é a comunicação entre o árbitro e o VAR, mas sim a explicação do árbitro sobre a reversão de uma decisão sua depois de analisada pelo VAR.

A FIFA e o International Football Association Board (IFAB) autorizaram o teste do sistema em Portugal e no futebol português, tendo, segundo foi noticiado, um dos primeiros países a manifestar interesse em testar a tecnologia.

No jogo deste sábado, foi anulado um golo de Banza, atacante do Braga, de pontapé de bicicleta. O Braga jogava contra o Rio Ave em Vila do Conde e o jogo acabou com um empate a zero.