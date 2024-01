Os árbitros portugueses vão poder explicar as decisões com recurso ao VAR em tempo real e através de um sistema de som audível para o público presente nos estádios. De acordo com o Jornal de Notícias, a FIFA e o International Football Association Board (IFAB) autorizaram o teste do sistema em Portugal e no futebol português, sendo que o anúncio oficial por parte do Conselho de Arbitragem da Federação de Portuguesa de Futebol (FPF) deve surgir ao longo da semana.

Segundo o jornal, que avança a notícia, Portugal foi o país escolhido porque foi um dos primeiros a manifestar interesse em testar a nova ferramenta e porque também foi, há vários anos, um dos primeiros países a adotar o VAR como elemento de auxílio à equipa de arbitragem. De recordar que, já em novembro, o presidente do Conselho de Arbitragem tinha abordado a intenção de tornar audíveis as explicações dos árbitros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Em termos internacionais, após a experiência que a FIFA tem feitos nestes últimos campeonatos de comunicações ao vivo, penso que será num futuro próximo. Assim que a FIFA o autorize a poder ser feito, penso que praticamente todos os países irão atrás”, disse José Fontelas Gomes em declarações à TSF, recordando que a ferramenta foi testada no último Mundial feminino e também no Mundial de Clubes e que, até aqui, só era permitida em competições organizadas pela FIFA.

De sublinhar que o que será ouvido pelo público presente nos estádios não será a comunicação entre o árbitro principal e o VAR — mas sim a explicação do árbitro sobre determinada decisão após recorrer as imagens da vídeoarbitragem. Ou seja, a explicação de que um golo foi anulado por fora de jogo porque o jogador X está adiantado em relação ao jogador Y ou que foi assinalada grande penalidade porque o jogador X fez falta sobre o jogador Y.

O Jornal de Notícias indica ainda que os testes não serão feitos em todas as competições nacionais ao mesmo tempo e que a escolha dos locais e dos jogos também está dependente das condições técnicas dos estádios, fator que pode excluir desde logo alguns recintos deste período experimental. Sob análise estarão todos os estádios e todas as competições que contam com VAR: a Primeira Liga, a Segunda Liga, a fase final da Taça da Liga, as últimas eliminatórias da Taça de Portugal, a Primeira Liga feminina, algumas eliminatórias da Taça de Portugal feminina e a fase de subida da Liga 3.