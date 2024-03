É tão complexa que já ganhou direito a nome própria. É a depressão Mónica, que chegou na sexta-feira a Portugal e só vai embora no domingo. Até lá, podemos contar que nos traga chuva, talvez granizo e trovoada, e ainda mais neve nas regiões Norte e Centro.

Já era sabido que o dia de eleições poderia ser marcado por chuva Agora, há um nome a quem atribuir as condições meteorológicas. A Mónica não dá tréguas no domingo, mas abranda: a intensidade e a frequência dos aguaceiros vai diminuir a partir da tarde, assim como o vento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este sábado, tal como aconteceu na sexta-feira, antecipam-se períodos de forte precipitação, em especial nas regiões Norte e Centro, fazendo-se acompanhar por vento forte, com rajadas na ordem dos 80 km/h no litoral e dos 95 km/h nas terras altas.

#Previsión

Así se irá tiñendo el mapa de España con las lluvias que traerá la borrasca a partir del jueves hast el domingo. ¿Será la décimo tercera de la temporada? De ser así, se llamaría Monica ????☔️❄️https://t.co/fbvII9JzrW pic.twitter.com/h2pqD2SWsx — Eltiempo.es (@ElTiempoes) March 6, 2024

No que toca à neve, a previsão é de queda significativa nas zonas mais altas do Norte e Centro, onde são esperados 15 a 30 centímetros de neve. A Serra da Estrela poderá acumular cerca de um metro com a passagem da depressão Mónica.

É esperada ainda agitação marítima forte, em especial na costa ocidental, com ondas entre cinco a seis metros de altura, podendo atingir os sete a oito metros a sul do rio Douro.

A depressão, que se continua a fazer sentir no país este fim de semana, foi nomeada pelo Serviço Meteorológico Francês, informa um comunicado publicado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). É a 13ª depressão da temporada, segundo a Agência Estatal de Meteorologia espanhola.