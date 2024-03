Vários pontos de Portugal, designadamente na região Norte e nas zonas de maior altitude, como a Serra da Estrela, estão este fim de semana cobertos de neve.

Apesar dos constrangimentos provocados em várias estradas, a queda de neve está a motivar cenários raros em Portugal, um país pouco habituado às imagens típicas do manto branco provocado pela neve.

Na manhã deste sábado, por exemplo, o IP4 teve de ser encerrado num pequeno troço entre Amarante e Vila Real, devido à queda de neve.

O distrito de Vila Real é, aliás, um dos que estão a ser mais afetados pela queda de neve. Mesmo as principais autoestradas do distrito (A24, A4 e A7), apesar de continuarem transitáveis, estão cobertas de neve — e as autoridades aconselham a máxima prudência.

A página de Facebook “Meteo Trás os Montes – Portugal” partilhou um vídeo que mostra a situação na A24 este sábado.

Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga estão com aviso laranja para queda de neve até domingo de manhã.

Já Porto, Aveiro e Coimbra ficam sob aviso amarelo de queda de neve até domingo.

Na Serra da Estrela há também várias estradas cortadas. A página de Facebook “Meteoestrela – Serra da Estrela” tem partilhado várias imagens que mostram como está a serra mais alta do país este sábado.

De acordo com a Agência Lusa, a Estrada Nacional 321, entre Cinfães e Castro Daire, no distrito de Viseu, está encerrada ao trânsito desde as 4h45 por causa da neve. A alternativa faz-se pela EN 222, que liga Resende a Peso da Régua.

Os acessos ao maciço da Serra da Estrela continuam todos cortados ao trânsito desde sexta-feira por causa da neve, confirmou o comando sub-regional das Beiras e Serra da Estrela da Autoridade Nacional de Proteção Civil e Emergência.

As únicas exceções são os troços entre Seia e Sabugueiro e Covilhã-Penhas da Saúde.

A cidade da Guarda, por exemplo, acordou este sábado com os telhados cobertos de neve.

Através das redes sociais, há várias imagens que mostram o efeito da neve em várias regiões da zona Norte do país.

O Boticas Parque, por exemplo — um parque dedicado à conservação da natureza no concelho de Boticas, distrito de Vila Real —, partilhou na sua página de Facebook várias imagens que mostram como estava o parque na manhã deste sábado.

No Alto Minho, o cenário é semelhante. Vídeos partilhados pela página de Facebook “Montanhas do Norte” mostram a situação em vários pontos da região.

No Parque Nacional da Peneda-Gerês o cenário era semelhante.

E o mesmo se verificava na quinta-feira em Arcos de Valdevez.

A página de Facebook “Meteo Trás os Montes – Portugal” partilhou o vídeo de um limpa-neves em Montalegre, no distrito de Vila Real.