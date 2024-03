A campanha democrata do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançou este sábado um novo anúncio televisivo em que o líder da Casa Branca brinca com a sua idade, uma questão que preocupa os eleitores das presidenciais norte-americanas.

“Olhem, não sou jovem. Isso não é segredo”, diz Biden, 81 anos, no anúncio, dirigindo-se para a câmara.

“Mas aqui está a chave: entendo como as coisas podem ser alcançadas para o povo americano. Liderei o país para sair da crise de Covid. Hoje, temos a economia mais sólida do mundo”, argumenta o Presidente dos Estados Unidos, aludindo à sua experiência.

O anúncio destaca o contraste entre a sua visão do país e a do ex-Presidente Donald Trump (2017-2021), que caminha sem oposição para ser o candidato republicano nas eleições de novembro.

O anúncio de 60 segundos é o primeiro de uma campanha publicitária que durará seis semanas e na qual a equipe de Biden investiu 60 milhões de dólares (54,8 milhões de euros).

Os anúncios serão divulgados em estados-chave como Arizona, Geórgia, Michigan, Carolina do Norte, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin, e especialmente direcionados aos eleitores jovens e àqueles que se identificam como hispânicos e afro-americanos, o que é crucial para a reeleição de Biden.

Uma pesquisa da NBC, publicada no mês passado, revelou que 62% dos eleitores sentiam “grande preocupação” com a idade do Presidente dos Estados Unidos.

Biden, o Presidente mais velho da história do país, já abordou o assunto durante o discurso sobre o Estado da União que proferiu na quinta-feira perante as duas câmaras do Congresso e no qual foi especialmente enérgico, o que contribuiu para o silêncio, pelo menos temporariamente, das críticas sobre sua idade.

Durante seu discurso, também fez referências à sua idade e argumentou que o verdadeiro problema são as “velhas” ideias do seu adversário, Donald Trump, 77 anos, que busca devolver os Estados Unidos a uma época de “ódio, raiva e vingança”.