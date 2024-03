A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou esta segunda-feira a convocatória de Wenderson Galeno para a seleção principal. O extremo do FC Porto foi chamado para o lugar de Gabriel Martinelli, avançado do Arsenal que se encontra lesionado.

Com esta chamada do selecionador Dorival Júnior, o luso-brasileiro estreia-se nos convocados da seleção canarinha, numa altura em que se falava numa eventual convocatória para a seleção portuguesa, já que Galeno possui dupla nacionalidade.

A única reação conhecida do jogador foi uma partilha nas redes sociais, que o jogador acompanhou com a frase que demonstra a alegria sentida: “Um sonho de criança”. Uma posição que parece indicar que o atleta vai optar por representar a canarinha, ao contrário do que fez, por exemplo, Matheus Nunes.

Novos convocados para a Seleção Brasileira! ???????? O treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, anunciou a convocação do goleiro Léo Jardim, do Vasco, do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e do atacante Galeno, do Porto (POR). O trio foi chamado para os lugares de três… pic.twitter.com/Uymu1Ml8DX — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 11, 2024

Na presente temporada, o avançado tem sido uma das figuras de destaque da equipa de Sérgio Conceição, tendo 13 golos e 11 assistências em 36 partidas de dragão ao peito.

Esta segunda-feira a CBF anunciou ainda as chamadas de Léo Jardim, antigo guarda-redes de Boavista e Rio Ave, e Fabrício Bruno, para os lugares dos também lesionados Ederson, guarda-redes que também esteve no futebol português, e Marquinhos.

O Brasil vai defrontar Inglaterra no dia 23 e Espanha no dia 26, em dois desafios de preparação para a Copa América, que decorrerá no verão.