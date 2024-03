"Retábulo": e se descobríssemos em palco o que outros podem não ter visto?

“É como vender a banha da cobra, que é algo que também acontece na nossa peça”, realça o dramaturgo. Não deixa de ressoar no que é o teatro: “Temos atores e atrizes, um dispositivo montado, mas todos os que assistem aceitam viver aquela experiência”, completa. Se nos debruçarmos sobre as personagens que traz para palco, vemos como em todas, algures na narrativa, existe a dúvida sobre o que viram realmente. “E, sobretudo, vemos como ainda há muita falta de coragem em se dizer realmente o que é que se pensa sobre uma coisa que se viu”, sublinha.

A peça que agora chega ao palco do São Luiz assume por isso um lado mais filosófico, mas também um lado mais prático e tangível, que ecoa na atualidade. “O retábulo é um pretexto para falar de uma ideia profundamente ligada ao teatro clássico, mas ajuda-nos a refletir sobre a vida e a nossa existência”, salienta Castro Caldas. A nossa capacidade de fazer escolhas, de ter um pensamento próprio e de manter uma visão que não se deixa influenciar pelas demais são, certamente, as muitas pedras de toque que saltam à vista na peça e que vão para lá da mesma. “Estamos sempre a jogar este jogo de possibilidades e de termos uma porta de saída para as diferentes situações”, diz o dramaturgo.

Não sendo a toca do coelho de Alice no País das Maravilhas ou um portal de multiverso, no qual podemos (re)experienciar a mesma vida em diferentes versões, o Retábulo de Miguel Castro Caldas oferece-nos, no entanto, uma possibilidade de reflexão mais ascética sobre o que é a sociedade do espetáculo aos nossos olhos. E, no fim, podemos não ter a certeza do que vimos, ou se vimos realmente tudo o que os outros virão, mas não deixamos de perceber que existem sempre diferentes formas de olhar.