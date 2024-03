A Sonae aumentou os lucros em 6,4% para atingir os 357 milhões de euros em 2023, o que compara com os 336 milhões de 2022, anunciou a empresa. A administração vai propor um dividendo de 5,639 cêntimos por ação, mais 5% que no ano anterior, o que significa entregar 25% dos resultados.

O volume de negócios ascendeu a 8,4 mil milhões de euros em 2023, mais 9,2% que no ano anterior, “principalmente devido ao crescimento da MC [distribuição alimentar], que num exigente contexto competitivo reforçou a sua posição de liderança de mercado, e ao forte investimento na expansão dos negócios”, diz a empresa em comunicado.

A Sonae assume, em comunicado, uma pressão nas margens, “pelos esforços para absorver parte da pressão inflacionista, sobretudo nos formatos de retalho alimentar”. O EBITDA (rentabilidade operacional) atingiu os 990 milhões de euros, mais 7,2% que um ano antes. Mas a margem do EBITDA desceu ligeiros 0,2 pontos de 12% para 11,8%.

Já este ano a Sonae concluiu uma OPA (oferta pública de aquisição) sobre a Musti e anunciou negociações para adquirir a francesa Diorren por 152 milhões. Citada em comunicado, a presidente executiva da Sonae, Cláudia Azevedo, assumiu que “ao nível do grupo, mantivemo-nos focados em encontrar oportunidades de crescimento, otimizando e fortalecendo o nosso portefólio de forma a estarmos mais preparados para enfrentar o futuro.” E assume a necessidade de “nos manter focados em preparar as nossas empresas para o futuro, através de iniciativas estratégicas e parcerias fortes. Devemos continuar determinados, ousados e ágeis para nos adaptarmos rapidamente aos novos riscos, aproveitarmos as tendências emergentes e agarrarmos as oportunidades que surjam. As posições de liderança dos nossos negócios, a nossa solidez financeira e a nossa cultura única constituem os alicerces fundamentais para criarmos valor económico, social e natural. Continuaremos a transformar a ambição em ação, enquanto procuramos ter um impacto significativo hoje e amanhã, para todos.”

A dívida líquida em 2023 diminuiu 3% para 526 milhões de euros.