A Câmara de Gaia quer criar uma assembleia municipal de jovens, um projeto que será votado segunda-feira e que visa “celebrar Abril, promover a democracia e o combate aos extremismos”, disse esta sexta-feira o vereador da Juventude.

O Gaia Assembleia Municipal + Jovem (GAM+Jovem) integrará jovens de todas as escolas secundárias o concelho de Vila Nova de Gaia, sejam públicas, privadas ou cooperativas.

Na proposta, que será levada a reunião de câmara na segunda-feira, lê-se que o GAM+Jovem será “um órgão consultivo do município”.

Já em declarações à agência Lusa, o vereador da Juventude e Voluntariado jovem, Elísio Pinto, indicou que o executivo da câmara municipal terá “sempre de avaliar e discutir as propostas que surgirem das assembleias jovens com vista, eventualmente, à implementação das ideias”

“Temos o compromisso de avaliar tudo e todas as sessões serão acompanhadas por técnicos municipais da área da Juventude. Primeiro, os alunos criam grupos nas suas escolas, fazem e discutem propostas, depois discutem as propostas entre escolas e as vencedoras finais vão a uma reunião com o presidente da câmara e o da assembleia municipal”, disse Elísio Pinto.

O responsável pelo pelouro que alberga, por exemplo, projetos como o Orçamento Participativo Jovem, acrescentou que este “projeto inovador” visa “dar prioridade aos jovens no poder de decisão”.

“Enquanto decisores políticos, queremos fortalecer a importância da democracia e o combate aos extremismos e aos populismos. Para termos uma sociedade plural e respeitadora, temos de contar com os jovens, não são só o futuro, mas são já o presente”, disse o vereador, lembrando que este ano se assinalam os 50 anos do 25 de Abril de 1974.