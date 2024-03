Primeiro o Estoril, depois o Rangers (com consequente passagem aos quartos da Liga Europa), agora o Casa Pia. Depois da pesada derrota no Dragão frente ao FC Porto e do empate caseiro com os escoceses, o Benfica manteve a senda vitoriosa em Rio Maior diante dos gansos e somou o terceiro triunfo consecutivo, com a particularidade de ter travado uma série de quatro encontros seguidos sempre a sofrer (com um total de dez golos) com dois jogos consecutivos a manter a baliza a zeros, prolongando também os bons registos diante da formação de Pina Manique que tinham sofrido um “revés” na primeira volta com um empate na Luz.

Mais uma vez, a vitória acabou por sair do banco (só o Sp. Braga tem mais golos marcados por jogadores suplentes). David Neres mexeu com o jogo da equipa encarnada mas foi Arthur Cabral que marcou o golo que decidiu a partida perto do último quarto de hora. Há mais de um mês que o avançado não conseguia marcar mas chegou em Rio Maior ao décimo golo da temporada (cinco na Primeira Liga), naquela que foi a sexta época com dez ou mais golos na carreira. No entanto, e apesar de todos esses registos, tudo continuou a girar em torno de Orkun Kökçü, médio turco que ficou de fora da convocatória dos encarnados para o encontro com o Casa Pia depois de uma explosiva entrevista ao jornal neerlandês De Telegraaf este sábado.

“Se dás uma entrevista como aquela não podes estar na equipa, tive a oportunidade de ler tudo mas ainda não falei com ele. Vou falar com ele quando regressar dos compromissos com a seleção. Não foi bom o que ele fez, toda a gente sabe, foi negativo para a equipa e para todos, mas especialmente para ele. É uma grande pessoa, um grande jogador, mas não sei o que aconteceu para dar uma entrevista destas. Tem tido muitos jogos pelo Benfica, esteve bem, estava tudo equilibrado e agora dar uma entrevista destas que surge basicamente do nada. Tenho de falar com ele mas não estamos contentes com estas palavras e isso é muito claro”, comentou Roger Schmidt na zona de entrevistas rápidas da SportTV após o encontro.

“Era impossível estar na equipa para um jogo importante como este. O foco ontem [sábado] e hoje [domingo] estava neste jogo porque era o mais importante. Esta entrevista não se enquadra no perfil do Orkun porque é uma grande pessoa e um grande jogador. Não sei por que motivo deu esta entrevista. Estava tudo bem, tudo equilibrado. Neste momento não consigo mesmo compreender. Coloca-se numa posição muito complicada. Espero que regresse com a cabeça no sítio e focado porque é um jogador importante para o Benfica”, acrescentou mais tarde o treinador germânico, falando na conferência de imprensa.

“Entrevista do Kökçü? Não me cabe a mim falar. O Orkun é um jovem, um grande ativo do clube. Todos cometemos erros e seguimos todos juntos”, resumiu também João Mário sobre o tema à SportTV.

“É sempre difícil jogar contra o Casa Pia, especialmente se demorarmos a marcar. Precisámos de paciência para marcar, os jogadores estiveram muito bem. Respeito muito o esforço que os jogadores fizeram durante a partida, foi o jogo quarto jogo em dez dias. Entrada de Arthur Cabral? A qualquer momento precisamos de qualidade individual, o Marcos [Leonardo] esteve bem mas a partir de um certo momento precisávamos de outro tipo de jogador na frente, alguém com maior presença física. O Arthur entrou e fez o que tinha a fazer, assim como o David Neres. É sempre bom ter jogadores desta qualidade no banco prontos a entrar”, comentou também Roger Schmidt a propósito do triunfo do Benfica diante do Casa Pia.