As alegações finais do julgamento de Fernando Madureira, líder da claque do FC Porto Super Dragões, e de mais oito arguidos, relativas a alegadas agressões em 2018, foram esta segunda-feira marcadas para 29 de abril, no Tribunal do Bolhão.

A sessão do julgamento decorrida na tarde desta segunda-feira dedicou-se essencialmente à produção de prova, com recurso à análise de imagens de videovigilância e do testemunho de um chefe da PSP.

Fernando Madureira assistiu à sessão por vídeoconferência por estar detido no âmbito da Operação Pretoriano, mas Hugo Carneiro (conhecido como “Polaco”, também detido preventivamente no âmbito da mesma operação) compareceu, tal como seis outros arguidos.

No final, o juiz acabou por marcar as alegações finais para as 09:30 de dia 29 de abril, uma segunda-feira.

Em causa estão alegadas agressões a adeptos do Benfica e policias num jogo de hóquei em patins, em 2018, nas imediações do Estádio do Dragão e do pavilhão do FC Porto.