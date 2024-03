O ciclista neerlandês Mathieu van der Poel, atual campeão do mundo de fundo e seis vezes vencedor do Mundial de ciclocrosse, renovou, esta segunda-feira, com a Alpecin-Deceuninck até 2028, continuando “a combinar estrada, BTT e crosse”.

Em comunicado, a equipa dá conta da renovação com o campeão do mundo, de 29 anos, que tinha contrato até 2025 e agora vê o vínculo ampliado com a formação que representou desde sempre.

“É uma escolha lógica para mim, porque me sinto muito cómodo nas estruturas de Philip e Christoph Roodhooft desde sempre. Cresci com a equipa e ainda sinto que estamos a evoluir”, declarou o ciclista.

O também embaixador da Canyon segue assim num plano de estabilidade a combinar estrada, BTT e ciclocrosse, uma multidisciplinaridade que gabou na equipa “perfeita” para esses desígnios.

Um dos mais talentosos e reconhecidos ciclistas da atualidade, Van Der Poel enfrenta em breve nova época de clássicas, num ano em que já revalidou o título mundial de ciclocrosse, e terá no verão um grande objetivo nos Jogos Olímpicos Paris2024.