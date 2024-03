O número de entidades a quem os contribuintes podem atribuir 0,5% do seu IRS ou doar o benefício fiscal do IVA voltou a aumentar este ano, superando as 5.000, segundo a lista disponível no Portal das Finanças.

A escolha das entidades candidatas a esta consignação do IRS pode ser feita até ao final deste mês ou durante o processo de entrega da declaração anual do imposto, que começa em 1 de abril e termina a 30 de junho.

A lista com as entidades que cumprem os requisitos para poderem receber uma parte do IRS dos contribuintes é este ano composta por um total de 5.036, número que supera as cerca de 4.700 do ano passado.

Entre estas entidades incluem-se centenas de associações e academias dedicadas a diversos fins, bandas recreativas, casas do povo, vários centros sociais, de dia, paroquiais, infantis ou comunitários, fundações, cooperativas, coros, misericórdias ou sociedades filarmónicas e musicais.

Para que possa haver consignação de 0,5% do imposto é necessário que o contribuinte assinale na sua declaração de IRS o NIF da entidade a quem pretende atribuir aquele montante.

De referir que esta consignação não custa nada ao contribuinte nem significa uma redução do reembolso, uma vez que o valor é retirado ao imposto que é entregue ao Estado.

Os contribuintes podem ainda ‘doar’ o benefício fiscal que obtêm através da dedução do IRS de parte do IVA suportado nos gastos em oficinas, ginásios, restaurantes, hotéis ou cabeleireiros, sendo que neste caso estão efetivamente a atribuir uma parte do seu imposto.

A lista das entidades candidatas à consignação pode ser consultada em:

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/IRS/Pages/IRS_entidades_beneficiarias_consignacao.aspx