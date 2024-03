Começou por surgir apenas como uma má notícia, também não acrescentou mais informações sobre o tema. Na manhã do encontro do Barcelona em Madrid frente ao Atlético, marcado sobretudo pelo regresso de João Félix ao Metropolitano, João Cancelo, o outro português do plantel dos catalães, ficou fora da convocatória depois de ter sido titular e com um golo na receção ao Nápoles para a Liga dos Campeões – e à partida seria também baixa para os compromissos particulares da Seleção com Suécia e Eslovénia. Após o triunfo por 3-0, vários jogadores e o próprio Xavi Hernández dedicaram a vitória ao lateral, “que estava a passar uma fase mais complicada”. No entanto, o jogador acabou por continuar a figurar na lista de nomes de Roberto Martínez, ficando só “reservado” para o encontro diante dos eslovenos num lote de oito elementos.

Era nesse contexto que sobrava uma dúvida: o que se passa então com João Cancelo? A imprensa catalã avança esta quarta-feira com a explicação do que está a acontecer, ainda sem mais pormenores sobre o tema.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Numa primeira instância, as justificações para a ausência passavam por algumas queixas musculares. Depois, e segundo fontes do clube, tratavam-se de motivos pessoais – razão pela qual terá continuado a trabalhar de forma normal na cidade desportiva dos catalães. Agora, a rádio RAC1 especifica o que na verdade se passou: depois de ter sido diagnosticado um problema cardíaco num familiar próximo do jogador, o departamento médico decidiu, de mera forma preventiva, desaconselhar a sua chamada ao jogo com o Atl. Madrid para que fossem feitos exames médicos que descartassem por completo a existência de uma questão hereditária.

Since the start of the 2020/21 season, João Cancelo is the only defender to be directly involved in 10+ goals in the Champions League: ◉ 5 goals

◉ 9 assists He loves this competition. ????#UCL pic.twitter.com/mId8GRqQ6Z — Squawka (@Squawka) March 12, 2024

“Queria dedicar esta vitória ao Cancelo, que está a passar por um momento difícil”, tinha comentado Fermín López após o encontro com o Atl. Madrid. “O João Cancelo é um rapaz muito sensível, uma pessoa extraordinária com um coração muito grande. Ficou muito afetado por não ter podido estar com a equipa. Por isso é que o Fermín lhe dedicou a vitória. Ele quer jogar, quer estar, tem um compromisso e uma dedicação tremendos. Dedicamos esta vitória ao Cancelo”, dissera depois Xavi Hernández na conferência.

????????????| BREAKING: João Cancelo's heart is FINE! FC Barcelona have given him the GREEN LIGHT to play for Portugal. @ffpolo ⭐✅ pic.twitter.com/JTElRcEAzf — Managing Barça (@ManagingBarca) March 20, 2024

“Precisamos de dar naturalidade, o barulho não é certo. O Cancelo está na lista para o segundo jogo, estamos a acompanhar os jogadores como sempre. Trabalhamos com o clube, neste caso o Barcelona, não há motivo de alerta”, assegurou Roberto Martínez, na conferência de imprensa antes do jogo com a Suécia. Entretanto, o Mundo Deportivo avançou com todos os testes feitos pelo gabinete médico do Barcelona, em consonância com o Manchester City, confirmaram que o jogador não tem qualquer problema a esse nível.

“É sempre um orgulho para mim representar Portugal, espero conseguir fazê-lo neste Europeu. Ainda não consegui, infelizmente. No último, tive Covid-19 mas espero conseguir agora. As expectativas são muito altas, vamos passo a passo. Favorito? Não gosto de falar em favoritos. O futebol é sempre uma surpresa. Temos jogadores de grande qualidade, isso sem dúvida. Em todas as posições temos jogadores capazes de enfrentar qualquer seleção. No grupo somos os favoritos, sem dúvida, somos a seleção mais forte. Roberto Martínez? Tenho muito boas impressões. Foi uma pessoa que me acolheu desde o primeiro dia de forma exemplar. É um treinador moderno, que gosta da seleção ofensiva e dá-nos muita liberdade. Tem uma cultura de jogo que gosto e a rapidez com que ele aprendeu o português e tentou falar o português connosco foi importante, isso conquistou cada jogador”, tinha comentado João Cancelo esta segunda-feira, numa entrevista à RTP onde partilhou também o sonho de poder ainda voltar a representar o Benfica.