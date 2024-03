O primeiro dia de uma nova legislatura começou calmo — com um espírito no ar parecido ao de um primeiro dia de aulas, habitual nestes dias — mas acabaria por terminar de forma insólita: sem um presidente do Parlamento eleito.

O PSD começou por indicar o nome de José Pedro Aguiar-Branco, mas o Chega acabaria por voltar atrás na palavra dada por André Ventura no dia anterior. O PS alinhou pelo voto em branco e acabaria por apresentar Francisco Assis, que até teve mais votos que Aguiar-Branco (com o apoio da esquerda), mas não os 116 suficientes para resolver a questão. O Chega também apresentaria uma candidata, que teve 49 votos, menos um do que a bancada proponente.

Ainda houve uma nova ronda para decidir entre Assis e Aguiar-Branco, mas o desfecho foi idêntico. Manteve-se o impasse e o dia termina com António Filipe, do PCP, como uma espécie de presidente da Assembleia da República interina.