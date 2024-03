O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, vento, neve e agitação marítima forte neste fim de semana de Páscoa no continente, sendo que a Sul a precipitação vai diminuir a partir de domingo.

“Até ao domingo de Páscoa, dia 31 [de março], a precipitação continuará a ocorrer, diminuindo de intensidade e de frequência na região Sul a partir da tarde de domingo”, refere o IPMA, num comunicado esta sexta-feira divulgado. “Esta precipitação pode ser acompanhada de trovoada e queda de granizo, com maior probabilidade no dia 30”, ou seja, no sábado.

O IPMA prevê queda de neve nas serras da região Norte e na Serra da Estrela. “O vento será de oeste ou sudoeste, soprando por vezes forte no litoral e terras altas, em especial a partir da tarde de sábado, com rajadas até 65 quilómetros/hora e 75quilómetros/hora respetivamente”, adianta o instituto.

Os valores de temperatura mínima “vão variar, de um modo geral, entre 6ºC e 11°C, sendo entre -3ºC e 6°C no interior Norte e Centro”, sendo que a temperatura máxima vai oscilar entre 11ºC e 17°C, “sendo inferior a 10°C em alguns locais do interior Centro”.

Na costa ocidental registar-se-á agitação marítima forte, “com ondas de noroeste com quatro a cinco metros”, que “começará a diminuir gradualmente a partir da manhã de dia 30, mantendo-se ainda ondas de oeste ou noroeste com 3 a 3,5 metros até ao fim do dia 31, domingo de Páscoa”.

O IPMA recorda que o estado do tempo em Portugal continental “continua a ser influenciado por ondulações frontais associadas a uma vasta região depressionária que se estende desde a Islândia até à região da Madeira, cujo um dos núcleos foi a depressão Nelson que, entretanto, se deslocou para nordeste”.

Capitania do Funchal emite aviso para a Madeira

A capitania do Porto do Funchal voltou a emitir um aviso de mau tempo para o arquipélago da Madeira e prolongou os de agitação marítima e vento forte até às 18:00 de sábado, foi esta sexta-feira também divulgado.

Os avisos decorrem de indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), tendo a autoridade marítima regional indicado que o aviso de mau tempo é classificado como sendo de sinal 1, o que corresponde a vento com força entre os 63 e os 74 quilómetros por hora ou superior.

Por isso, recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que “adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas”.

No caso do prolongamento dos outros avisos que estavam em vigor até às 08:00 de sábado, a capitania aponta que o vento será “muito fresco, por vezes muito forte até ao meio da manhã” e a visibilidade no mar deve ser “boa a moderada, por vezes fraca”.

Quanto à ondulação, na costa norte as vagas devem apresentar-se entre os quatro e os seis metros, sendo até os quatro metros na parte sul.

Face a esta situação meteorológica, a capitania recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

Entre as indicações estão o reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

O mau tempo levou a concessionária da linha marítima entre as ilhas da Madeira e Porto Santo a cancelar as viagens programadas para sexta-feira e sábado.