O internacional português Rafael Leão marcou e assistiu na vitória do AC Milan no reduto da Fiorentina (2-1), na 30.ª jornada da Liga italiana de futebol no 200.º jogo oficial pelo clube.

O avançado formado no Sporting, que também jogou no Lille, esteve em plano de destaque nos 62 minutos que passou em campo, ao assistir o primeiro tento dos milaneses, do inglês Loftus-Cheek, aos 47, e fazer o segundo, aos 52.

Entre os dois momentos de inspiração do extremo luso, que apontou o 11.º golo esta temporada pelos ‘giallorossi’, esteve um tento do ganês Duncan, aos 50, para a equipa da casa.

A partida em Florença foi um dos destaques da Serie A até aqui, num grande jogo de futebol em que brilharam também os guarda-redes dos dois lados — o francês Maignan salvou várias bolas de golo já depois do 2-1, Terracciano evitou que a equipa da casa sofresse mais.

Ao todo, o jogo teve mais de 15 remates enquadrados, e mais de 30 ao todo, com as bancadas do Artemio Franchi repletas para assistir a um resultado que consolidou o segundo posto do AC Milan.

A equipa de Milão soma agora 65 pontos, após a quarta vitória seguida, e tem mais seis do que a Juventus, que hoje perdeu, seguindo a distantes 11 pontos do rival Inter Milão, líder e que ainda não jogou na 30.ª jornada.

Do outro lado, a Fiorentina somou o terceiro jogo seguido sem vencer e é 10.ª, com 43 pontos, mais longe dos lugares de acesso às competições europeias.

Antes, a ‘Juve’, com Tiago Djaló no banco, averbou a quarta partida consecutiva sem vencer no campeonato (só ganhou um dos últimos nove jogos), ao perder no reduto do Lazio, culpa de um solitário tento de Marusic, aos 90+3.

O golo do montenegrino permite à Lazio subir a sétimo, com 46 pontos, e continuar na perseguição à Europa, sobretudo após a derrota de hoje do campeão Nápoles, agora oitavo com 45.

O português Mário Rui foi titular nos napolitanos na receção à Atalanta, que venceu por 3-0, fruto de golos de Miranchuk (26 minutos), Scamacca (45) e Koopmeiners (88), seguindo em sexto lugar com 50 pontos.

Sanabria decidiu, aos 69 minutos, a receção vitoriosa do Torino ao Monza, que lançou os portugueses Dany Mota e Pedro Pereira aos 56 minutos, não conseguindo mudar o rumo do jogo e seguindo no 11.º lugar, dois postos abaixo da formação de Turim.

O Génova recebeu o Frosinone e somou um ponto, com a igualdade a uma bola a deixar a equipa da casa no 12.º lugar, com 35 pontos. Mais aflitos estão os visitantes, na 18.ª posição, de descida.

Depois do domingo de Páscoa, a 30.ª jornada encerra segunda-feira, com destaque para a receção do líder Inter ao Empoli.