O rei Carlos III assistiu à tradicional missa de Páscoa, este domingo, no Castelo de Windsor, naquela que é a sua primeira grande aparição pública desde que lhe foi diagnosticado cancro, em fevereiro.

Acompanhado pela rainha Camila, o monarca de 75 anos cumprimentou os simpatizantes que o aguardavam no exterior da Capela de São Jorge após a cerimónia. No vídeo, divulgado pela BBC, muitos dos presentes desejaram ao casal uma Páscoa feliz. Um homem disse a Carlos para “continuar a ser forte”. Outros disseram que ele “parecia bem” e que estava “de bom humor”. Mencionando a temperatura em Inglaterra, Carlos atirou apenas: “São muito corajosos por estarem aqui fora ao frio”.

Carlos III tem continuado a trabalhar desde o seu diagnóstico, mas todos os compromissos até agora têm sido privados. Segundo a BBC, esta aparição não marca o início de um regresso às funções públicas do monarca, mas é antes um “primeiro passo cuidadoso” de regresso à atenção do público.

O Palácio de Buckingham anunciou no início de fevereiro que o rei foi diagnosticado com cancro, detetado durante uma operação à próstata a que foi submetido alguns dias antes, e que havia iniciado o tratamento. Desde então, Carlos III cancelou todos os compromissos oficiais públicos, mas continuou a cumprir algumas funções oficiais e a comparecer a alguns encontros, como as suas reuniões com o primeiro-ministro.