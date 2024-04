A capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte emitido para o arquipélago da Madeira até às 18h00 de segunda-feira e cancelou o de vento forte, informou no domingo a autoridade marítima regional.

De acordo com as indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vento no mar da Madeira vai ser de noroeste “bonançoso a moderado, por vezes fresco no início, rodando gradualmente oeste/sudoeste a partir do início da manhã”. O IPMA adianta que a visibilidade deve ser “boa”.

Quanto à ondulação, na costa norte, as ondas devem ser na ordem dos quatro metros, diminuindo gradualmente para dois a metros, enquanto na parte sul, vão reduzir até um metro.

Apesar da melhoria das condições meteorológicas, a capitania insiste nas recomendações preventivas à comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

Entre as indicações estão o reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.