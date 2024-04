Um consórcio multinacional liderado por cientistas da Universidade de Uppsala (Suécia) descobriu, e testou com sucesso em ratos, uma nova classe de antibióticos com capacidade de curar infeções causadas por bactérias multirresistentes.

A nova classe de antibióticos é descrita, esta segunda-feira, num artigo da revista científica “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS).

A investigação foi realizada com o apoio do projeto europeu ENABLE, liderado pela Universidade de Uppsala e pela empresa farmacêutica GlaxoSmithKline, que juntamente com mais de cinquenta parceiros europeus da academia e da indústria, combinam recursos e conhecimentos para avançar no desenvolvimento de antibióticos contra bactérias multirresistentes.

Os antibióticos são a base da medicina moderna e, ao longo do último século, melhoraram drasticamente a vida das pessoas em todo o mundo.

Os humanos dependem destes para tratar ou prevenir infeções bacterianas, para reduzir o risco de infeção em tratamentos de cancro, em intervenções cirúrgicas invasivas, em transplantes e em mães e bebés prematuros, entre muitos outros usos.

No entanto, o aumento global da resistência aos antibióticos ameaça cada vez mais a sua eficácia. Para garantir o acesso a antibióticos eficazes no futuro, é urgente encontrar novos compostos.

O consórcio, liderado pela Universidade de Uppsala, desenvolveu um novo tipo de antibióticos que têm como alvo a proteína LpxH, que as bactérias Gram-negativas utilizam para gerar a membrana externa que as protege do ambiente e também de alguns antibióticos como a penicilina.

Nem todas as bactérias produzem esta camada, mas aquelas que o fazem incluem os organismos que a Organização Mundial da Saúde (OMS) identificou como os mais críticos para o desenvolvimento de novos tratamentos, incluindo Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, que são resistentes aos antibióticos disponíveis.

A equipa mostrou que esta nova classe de antibióticos é altamente ativa contra bactérias multirresistentes e pode tratar infeções da corrente sanguínea em ratos, demonstrando o seu potencial.

E como esta classe de compostos é completamente nova e a proteína LpxH ainda não foi explorada como alvo para antibióticos, não existe resistência preexistente a esta classe de compostos, destacam os autores.

A equipa advertiu que, embora os resultados atuais sejam muito promissores, será necessário um trabalho adicional considerável antes que estes compostos estejam prontos para ensaios clínicos.

