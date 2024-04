O Governo de Luís Montenegro cumpriu a palavra e, assim que tomou posse, descartou o símbolo adotado pelo Executivo de António Costa em várias plataformas, tal como Observador tinha noticiado na segunda-feira. Um email da Presidência do Conselho de Ministros enviado para os jornalistas nos minutos a seguir voltava ao logótipo anterior, recuperando a esfera armilar e o escudo — que tinham sido eliminados da versão estilizada adotada pelo antecessor.

O anunciado futuro líder parlamentar do PSD e braço-direito de Luís Montenegro, Hugo Soares, partilhou de imediato o novo-velho logótipo do Governo no seu Facebook com uma legenda que remete para a famosa frase de António Costa: “Palavra dada é palavra honrada”.

O símbolo adotado por Passos Coelho na verdade recupera o logótipo adotado por Costa no Governo da “geringonça” em 2015, que fez uma ligeira alteração ao símbolo utilizado por Passos Coelho: passou a ter como designação “República Portuguesa” em vez de “Governo de Portugal” (como utilizado pelo Executivo PSD/CDS entre 2011 e 201), pois, justificava a então a secretária de Estado Mariana Vieira da Silva, era uma “designação mais abrangente”. É essa mesmo que agora Montenegro adota.

Nos minutos seguintes à posse, a imagem mudou na conta oficial do Governo em plataformas como o Twitter, o Facebook e Instagram.

Na reunião do Conselho de Ministros desta quarta-feira de manhã, o novo logótipo já estava presente em todos os ecrãs. Na noite de terça-feira, a sala onde decorrem as conferências de imprensa em São Bento também foi reformulada para que esta quarta-feira o briefing já decorresse com o novo símbolo.